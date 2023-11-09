В Оренбурге подрядчиков обяжут убирать мусор до окончания работ

Чиновники Оренбурга отработают культуру производства работ с подрядчиками, которые занимаются стройкой и обновлением дорог в городе. Соответствующее поручение градоначальник Сергей Салмин дал заместителю по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Необходимо своевременно, в том числе, в процессе работ, не дожидаясь их завершения, убирать строительный и бытовой мусор, скапливающийся на месте проведения работ»,— говорится в сообщении.

По словам Сергея Салмина, «рабочие порой выполняют работы настолько неряшливо, что создают некомфортные условия для жизни горожан». Градоначальник пообещал позже подвести итоги работы в этом направлении.

Георгий Портнов