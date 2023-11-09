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Коммерсантъ FM
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Президент Грузии вновь отправилась в Европу без разрешения правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, недавно избежавшая импичмента за «самовольные визиты» в Европу, отправилась во Францию для участия в международном форуме «От мультикризисов к мультиконфликтам. Как разорвать порочный круг».

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

В двухдневной конференции, которая откроется 10 ноября, также примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и президент Швейцарии Ален Берсе. На ней будут обсуждать проблемы климатической безопасности, неравенства и насилия.

В администрации правительства Грузии на вопросы журналистов ответили, что глава государства не только не получала разрешения от премьер-министра на осуществление зарубежного визита, как того требует действующая конституция страны, но и даже его не запрашивала.

Накануне визита Саломе Зурабишвили заявила на митинге по поводу предоставления Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС, что поедет в Париж «для продолжения лоббирования» интересов Грузии. Причем, по ее словам, она примет участие в парижском форуме вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Глава грузинского Кабинета министров вылетел в Париж, но другим самолетом, подчеркнув тем самым глубинные разногласия с главой государства. Причем Саломе Зурабишвили отправилась в Европу за свой счет, чтобы не дать правительству повод для обвинений в незаконной трате государственных средств в ходе «частных визитов».

После того как Конституционный суд Грузии 16 октября установил нарушение президентом основного закона страны в ходе «самовольных визитов» в ФРГ и Францию в течение августа и сентября, глава правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе предупредил ее о возможной уголовной ответственности в случае невыполнения решений суда о недопустимости таких поездок.

Георгий Двали, Тбилиси

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