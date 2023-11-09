В горах Сочи отопительный сезон начнется 10 ноября

В Сочи завершена подготовка к отопительному сезону. В горном кластере курорта отопление планируют включить 10 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Теплоснабжающие организации Сочи уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Предварительно в городе выполнили плановый ремонт на сетях теплоснабжения.

Замглавы города Петр Северов уточнил, что отопление в первую очередь включат именно в горном кластере, так как там температура воздуха ниже, чем на побережье. К 15 ноября отопление начнут подавать в дома жителей других районов города, однако сроки могут измениться — на это влияет постоянная температура воздуха, особенно это касается соцобъектов.

В Сочи больше 560 км теплосетей, которые обслуживают свыше 100 котельных. Из них 80 относятся к МУП «Сочитеплоэнерго», остальные — к ведомственным и иным организациям.

Вячеслав Рыжков

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