Жители Ижевска несут цветы к дому, где в 2017 году произошел взрыв газа
Жители столицы Удмуртии сегодня, 9 ноября, несут цветы к дому №261 на улице Удмуртская, где шесть лет назад произошел взрыв газа. В тот день погибли семь человек, больше 30 жителей потеряли квартиры. Сейчас на месте трагедии установили мемориальный камень с надписью «Помним. Любим. Скорбим».
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Напомним, в 2017 году здесь прозвучал взрыв, спровоцировав обрушение стояка панельного дома. В обрушении дома обвинили страдающего шизофренией Александра Копытова. Экспертиза признала мужчину невменяемым, а сам Александр Копытов рассказал, что с 2010 года слышит голоса, которые говорят про него гадости. Он также утверждал, что соседи внедрили ему в слуховой нерв аппарат, через который его «изводили».
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Как разворачивались события трагедии
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