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Жители Ижевска несут цветы к дому, где в 2017 году произошел взрыв газа

Жители столицы Удмуртии сегодня, 9 ноября, несут цветы к дому №261 на улице Удмуртская, где шесть лет назад произошел взрыв газа. В тот день погибли семь человек, больше 30 жителей потеряли квартиры. Сейчас на месте трагедии установили мемориальный камень с надписью «Помним. Любим. Скорбим».

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Напомним, в 2017 году здесь прозвучал взрыв, спровоцировав обрушение стояка панельного дома. В обрушении дома обвинили страдающего шизофренией Александра Копытова. Экспертиза признала мужчину невменяемым, а сам Александр Копытов рассказал, что с 2010 года слышит голоса, которые говорят про него гадости. Он также утверждал, что соседи внедрили ему в слуховой нерв аппарат, через который его «изводили».

Фотогалерея

Как разворачивались события трагедии

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9 ноября 2017 года в Ижевске на улице Удмуртская произошел взрыв в доме №261, в результате чего обрушилось восемь этажей и пострадало больше 30 квартир. Трагедия унесла жизни семи человек, среди которых оказались двое детей

9 ноября 2017 года в Ижевске на улице Удмуртская произошел взрыв в доме №261, в результате чего обрушилось восемь этажей и пострадало больше 30 квартир. Трагедия унесла жизни семи человек, среди которых оказались двое детей

Фото: Дмитрий Селезнев

Взрыв, прозвучавший около 16:41, спровоцировал обрушение стояка панельного дома. Там, где слышали людей, проводилась спасательная операция. На месте работали больше 1 тыс. человек личного состава, 200 единиц техники, а также привлекались аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Башкортостану и Пермскому краю

Взрыв, прозвучавший около 16:41, спровоцировал обрушение стояка панельного дома. Там, где слышали людей, проводилась спасательная операция. На месте работали больше 1 тыс. человек личного состава, 200 единиц техники, а также привлекались аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Башкортостану и Пермскому краю

Фото: Дмитрий Селезнев

В пострадавшем доме были прописаны больше 540 человек, которых эвакуировали и разместились в нескольких школах. В качестве единовременной выплаты пострадавшим выдали по 10 тыс. руб.

В пострадавшем доме были прописаны больше 540 человек, которых эвакуировали и разместились в нескольких школах. В качестве единовременной выплаты пострадавшим выдали по 10 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Селезнев

Согласно определенным суммам выплат за каждого погибшего направлялось по 1 млн руб., за легкий вред здоровью — 200 тыс. руб., тяжелый — 400 тыс. руб. По имуществу — от 200 до 500 тыс. руб. УФССП России приостановило исполнительные листы по задолженностям пострадавшим, а банкам предложено списать долги пострадавших в результате ЧП

Согласно определенным суммам выплат за каждого погибшего направлялось по 1 млн руб., за легкий вред здоровью — 200 тыс. руб., тяжелый — 400 тыс. руб. По имуществу — от 200 до 500 тыс. руб. УФССП России приостановило исполнительные листы по задолженностям пострадавшим, а банкам предложено списать долги пострадавших в результате ЧП

Фото: Диля Ахмадишина

В радиусе 100 метров от места происшествия был введен режим ЧС. 11 и 12 ноября 2017 года в Удмуртии были объявлены днями траура

В радиусе 100 метров от места происшествия был введен режим ЧС. 11 и 12 ноября 2017 года в Удмуртии были объявлены днями траура

Фото: Дмитрий Селезнев

По первоначальной версии Главного следственного управления СК России причиной обрушения секции жилого дома стал «хлопок газа», поскольку следы взрывчатых веществ не обнаружены. Уголовное дело было возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ)

По первоначальной версии Главного следственного управления СК России причиной обрушения секции жилого дома стал «хлопок газа», поскольку следы взрывчатых веществ не обнаружены. Уголовное дело было возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ)

Фото: Диля Ахмадишина

Следователи проводили обыски и изымали документацию в АО «Газпромгазораспределение Ижевска» и управляющей компании «Вест-Снаб». Однако руководство Удмуртии отмечало, что претензий к газовому оборудованию дома быть не должно, а очевидцы рассказывали о сильном запахе газе сразу после обрушения секции

Следователи проводили обыски и изымали документацию в АО «Газпромгазораспределение Ижевска» и управляющей компании «Вест-Снаб». Однако руководство Удмуртии отмечало, что претензий к газовому оборудованию дома быть не должно, а очевидцы рассказывали о сильном запахе газе сразу после обрушения секции

Фото: Диля Ахмадишина

Рассматривались все версии, в том числе и человеческий фактор. У жителей запрашивали записи видеорегистраторов, мобильных телефонов, изымали записи камер видеонаблюдения

Рассматривались все версии, в том числе и человеческий фактор. У жителей запрашивали записи видеорегистраторов, мобильных телефонов, изымали записи камер видеонаблюдения

Фото: Диля Ахмадишина

Позднее следствие вышло на 27-летнего Александра Копытова, который вместе с матерью проживал в квартире, ставшей эпицентром взрыва. Мужчину направили на медико-психологическую экспертизу, а в отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)

Позднее следствие вышло на 27-летнего Александра Копытова, который вместе с матерью проживал в квартире, ставшей эпицентром взрыва. Мужчину направили на медико-психологическую экспертизу, а в отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

В феврале 2019 года в ходе прений в Верховном суде Удмуртии Александр Копытов не присутствовал, поскольку страдает шизофренией и представляет опасность. Экспертиза признала мужчину невменяемым, а сам Александр Копытов рассказал, что с 2010 года слышит голоса, которые говорят про него гадости. Он также утверждал, что соседи внедрили ему в слуховой нерв аппарат, через который его «изводили»

В феврале 2019 года в ходе прений в Верховном суде Удмуртии Александр Копытов не присутствовал, поскольку страдает шизофренией и представляет опасность. Экспертиза признала мужчину невменяемым, а сам Александр Копытов рассказал, что с 2010 года слышит голоса, которые говорят про него гадости. Он также утверждал, что соседи внедрили ему в слуховой нерв аппарат, через который его «изводили»

Фото: Диля Ахмадишина

Свою вину Александр Копытов признал частично. Суд сначала арестовал его, однако затем отправил в психиатрический стационар. СКР подал ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера, поскольку он не осознавал опасность своих действий. Прокуратура поддержала это решение

Свою вину Александр Копытов признал частично. Суд сначала арестовал его, однако затем отправил в психиатрический стационар. СКР подал ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера, поскольку он не осознавал опасность своих действий. Прокуратура поддержала это решение

Фото: Диля Ахмадишина

В ходе заседания пострадавшие жители дома рассказывали, что потеряли имущество на суммы от 15 тыс. руб. до 5 млн руб. Сообщалось, что все потерявшие жилье получили сертификаты на получение нового. Свидетельства были выданы 32 семьям на сумму более 85 млн руб., в том числе семье Копытовых, в которой жил обвиняемый во взрыве

В ходе заседания пострадавшие жители дома рассказывали, что потеряли имущество на суммы от 15 тыс. руб. до 5 млн руб. Сообщалось, что все потерявшие жилье получили сертификаты на получение нового. Свидетельства были выданы 32 семьям на сумму более 85 млн руб., в том числе семье Копытовых, в которой жил обвиняемый во взрыве

Фото: Медиагруппа "Центр"

Жильцы уцелевших подъездов начали возвращаться в свои квартиры 27 декабря 2017 года. В доме демонтировали пятую секцию, провели утепление торцовых частей четвертого и шестого подъезда фасадными плитами, а также установили дополнительные батареи. На ликвидацию последствий, связанных с обрушением, из республиканского бюджета выделили 50 млн руб.

Жильцы уцелевших подъездов начали возвращаться в свои квартиры 27 декабря 2017 года. В доме демонтировали пятую секцию, провели утепление торцовых частей четвертого и шестого подъезда фасадными плитами, а также установили дополнительные батареи. На ликвидацию последствий, связанных с обрушением, из республиканского бюджета выделили 50 млн руб.

Фото: Медиагруппа "Центр"

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9 ноября 2017 года в Ижевске на улице Удмуртская произошел взрыв в доме №261, в результате чего обрушилось восемь этажей и пострадало больше 30 квартир. Трагедия унесла жизни семи человек, среди которых оказались двое детей

Фото: Дмитрий Селезнев

Взрыв, прозвучавший около 16:41, спровоцировал обрушение стояка панельного дома. Там, где слышали людей, проводилась спасательная операция. На месте работали больше 1 тыс. человек личного состава, 200 единиц техники, а также привлекались аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Башкортостану и Пермскому краю

Фото: Дмитрий Селезнев

В пострадавшем доме были прописаны больше 540 человек, которых эвакуировали и разместились в нескольких школах. В качестве единовременной выплаты пострадавшим выдали по 10 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Селезнев

Согласно определенным суммам выплат за каждого погибшего направлялось по 1 млн руб., за легкий вред здоровью — 200 тыс. руб., тяжелый — 400 тыс. руб. По имуществу — от 200 до 500 тыс. руб. УФССП России приостановило исполнительные листы по задолженностям пострадавшим, а банкам предложено списать долги пострадавших в результате ЧП

Фото: Диля Ахмадишина

В радиусе 100 метров от места происшествия был введен режим ЧС. 11 и 12 ноября 2017 года в Удмуртии были объявлены днями траура

Фото: Дмитрий Селезнев

По первоначальной версии Главного следственного управления СК России причиной обрушения секции жилого дома стал «хлопок газа», поскольку следы взрывчатых веществ не обнаружены. Уголовное дело было возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ)

Фото: Диля Ахмадишина

Следователи проводили обыски и изымали документацию в АО «Газпромгазораспределение Ижевска» и управляющей компании «Вест-Снаб». Однако руководство Удмуртии отмечало, что претензий к газовому оборудованию дома быть не должно, а очевидцы рассказывали о сильном запахе газе сразу после обрушения секции

Фото: Диля Ахмадишина

Рассматривались все версии, в том числе и человеческий фактор. У жителей запрашивали записи видеорегистраторов, мобильных телефонов, изымали записи камер видеонаблюдения

Фото: Диля Ахмадишина

Позднее следствие вышло на 27-летнего Александра Копытова, который вместе с матерью проживал в квартире, ставшей эпицентром взрыва. Мужчину направили на медико-психологическую экспертизу, а в отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

В феврале 2019 года в ходе прений в Верховном суде Удмуртии Александр Копытов не присутствовал, поскольку страдает шизофренией и представляет опасность. Экспертиза признала мужчину невменяемым, а сам Александр Копытов рассказал, что с 2010 года слышит голоса, которые говорят про него гадости. Он также утверждал, что соседи внедрили ему в слуховой нерв аппарат, через который его «изводили»

Фото: Диля Ахмадишина

Свою вину Александр Копытов признал частично. Суд сначала арестовал его, однако затем отправил в психиатрический стационар. СКР подал ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера, поскольку он не осознавал опасность своих действий. Прокуратура поддержала это решение

Фото: Диля Ахмадишина

В ходе заседания пострадавшие жители дома рассказывали, что потеряли имущество на суммы от 15 тыс. руб. до 5 млн руб. Сообщалось, что все потерявшие жилье получили сертификаты на получение нового. Свидетельства были выданы 32 семьям на сумму более 85 млн руб., в том числе семье Копытовых, в которой жил обвиняемый во взрыве

Фото: Медиагруппа "Центр"

Жильцы уцелевших подъездов начали возвращаться в свои квартиры 27 декабря 2017 года. В доме демонтировали пятую секцию, провели утепление торцовых частей четвертого и шестого подъезда фасадными плитами, а также установили дополнительные батареи. На ликвидацию последствий, связанных с обрушением, из республиканского бюджета выделили 50 млн руб.

Фото: Медиагруппа "Центр"

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