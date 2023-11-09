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На Казанском авиазаводе начали строить допмощности под выпуск Ту-214

На Казанском авиазаводе начали строить дополнительные мощности под выпуск Ту-214. Об этом говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В частности, на заводе откроют центр механической обработки для выпуска длинномерных деталей, а также построят новый корпус агрегатной и окончательной сборки выпускаемых самолетов.

Кроме того, на территории предприятия обновили музей Казанского авиазавода.

"Ъ-Казань"

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