На Казанском авиазаводе начали строить допмощности под выпуск Ту-214

На Казанском авиазаводе начали строить дополнительные мощности под выпуск Ту-214. Об этом говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В частности, на заводе откроют центр механической обработки для выпуска длинномерных деталей, а также построят новый корпус агрегатной и окончательной сборки выпускаемых самолетов.

Кроме того, на территории предприятия обновили музей Казанского авиазавода.

"Ъ-Казань"