На Казанском авиазаводе начали строить допмощности под выпуск Ту-214
На Казанском авиазаводе начали строить дополнительные мощности под выпуск Ту-214. Об этом говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В частности, на заводе откроют центр механической обработки для выпуска длинномерных деталей, а также построят новый корпус агрегатной и окончательной сборки выпускаемых самолетов.
Кроме того, на территории предприятия обновили музей Казанского авиазавода.