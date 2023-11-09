У главы Индустриального района Перми изъяли личное авто

Судебные приставы Индустриального района сегодня изъяли Toyota Land Cruiser у главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина, сообщило информагентство Ura.Ru. В пресс-службе УФССП информацию не прокомментировали, однако источник в управлении ФССП подтвердил, что сегодня авто было изъято в рамках сводного исполнительного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что, по данным базы судебных приставов, общая задолженность по исполнительным производствам у Дмитрия Дробинина составляет свыше 7 млн руб.