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У главы Индустриального района Перми изъяли личное авто

Судебные приставы Индустриального района сегодня изъяли Toyota Land Cruiser у главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина, сообщило информагентство Ura.Ru. В пресс-службе УФССП информацию не прокомментировали, однако источник в управлении ФССП подтвердил, что сегодня авто было изъято в рамках сводного исполнительного производства.

Дмитрий Дробинин

Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что, по данным базы судебных приставов, общая задолженность по исполнительным производствам у Дмитрия Дробинина составляет свыше 7 млн руб.

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