Глава «Зенита» Медведев: матч с «Краснодаром» будет интересным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что матч с ФК «Краснодар», который пройдет 11 ноября, «будет интересным». Сейчас в турнирной таблице РПЛ краснодарская команда занимает первое место, опережая «Зенит» на два очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Александр Медведев отметил, что поражения команды были связаны с травмами спортсменов и изменением в составе после того, как клуб покинули Далер Кузяев и Малком. Однако председатель правления «Зенита» считает, что теперь «команда нашла свою игру». Он также подчеркнул, что «матч с "Краснодаром" будет важным для борьбы за первое место в чемпионате».

«Команда играет в футбол, она не выходит просто на поле отрабатывать. Наши матчи с "Краснодаром" всегда очень интересные, чего стоит игра в Краснодаре, которая завершилась со счетом 3:2. Я уверен, что будет интересный матч в субботу»,— отметил господин Медведев.

Встреча команд пройдет 11 ноября на «Газпром-Арене». Игра 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в 19:30 мск.

Татьяна Ручкина

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