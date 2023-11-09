В Югре за две недели под лед провалились три человека

В Ханты-Мансийском автономном округе за последние две недели под лед провалились три человека. Два из них погибли, одного ищут спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первое сообщение о пропаже человека поступило в воскресенье, 29 октября. Тогда мужчина ушел на рыбалку и не выходил на связь, родственники сообщили об этом спасателям. Позже в реке Иртыш недалеко от деревни Ярки была обнаружена полынья с шапкой, а на берегу — его вещи и снасти. Мужчина погиб.

В среду, 8 ноября, от единой дежурно-диспетчерской службы Белоярского района поступило сообщение, что на реке Кахым слышны крики человека. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, как мужчина провалился под лед. Сейчас спасатели занимаются поисками мужчины.

В четверг, 9 ноября, в пяти км от поселка Кондинский на озере Большое Куртово под лед провалился квадроцикл с водителем. В результате чего водитель утонул.

«Иначе, как безрассудством такое поведение людей и не назвать. В последнем случае в районе происшествия установлены запрещающие знаки. Ведь на крупных реках нашего северного округа есть участки, которые и в минус 30 не замерзают»,— предупредили в МЧС.

Полина Хабарова

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