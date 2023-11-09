РЖД заплатит жительнице Туапсе компенсацию за полученные при аварии травмы

Вступило в силу решение Туапсинского городского суда Краснодарского края о взыскании с ОАО «РЖД» денежных средств в пользу местной жительницы, которую сбил локомотив, судебный акт опубликован в картотеке краевого суда. В результате происшествия женщина стала инвалидом. Железнодорожная компания выплатит ей компенсацию утраченного заработка и морального вреда в сумме 254 тыс. руб., кроме того, женщина будет получать от РЖД ежемесячно по 10 тыс. руб.

Несчастный случай произошел в Туапсе на подъездных путях морского порта. По факту происшествия Южное следственное управление на транспорте СК РФ провело проверку и отказало в возбуждении уголовного дела, установив, что причиной инцидента послужила собственная неосторожность пострадавшей. Представители РЖД утверждали, что в момент аварии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшей, как следует из заключения эксперта, был причинен тяжкий вред здоровью, приведший к полной утрате трудоспособности.

Прокуратура обратилась в суд с иском к ОАО «РЖД» в защиту интересов потерпевшей. В итоге суд согласился с доводом надзорного ведомства о том, что в случае причинения вреда здоровью источником повышенной опасности владелец опасного объекта должен заплатить компенсацию, даже если в инциденте нет его вины.

Анна Перова, Краснодар