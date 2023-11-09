К участию в деле о банкротстве экс-депутата привлечена его супруга

Арбитражный суд Пермского края определил привлечь по делу о банкротстве экс-депутата краевого законодательного собрания Виктора Плюснина третьих лиц. Об этом свидетельствует документ определения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из источника следует, что в качестве третьих лиц привлечены ИП Светлана Хакимова, являющаяся мажоритарным кредитором господина Плюснина, а также Лариса Плюснина — супруга экс-депутата и бывший директор ООО «Пермпласт». Госпожа Плюснина привлечена к делу по требованию мужа.

Представитель должника сообщил, что в настоящее время проводятся переговоры с мажоритарным кредитором Светланой Хакимовой об урегулировании спора мирным путем, в связи с чем рассмотрение обоснованности заявления Виктора Плюснина о признании себя несостоятельным было отложено на 27 ноября.

Напомним, заявление о собственном банкротстве господин Плюснин подал 4 июля, обосновав его наличием долга в размере 57,2 млн руб.

Виктор Плюснин был депутатом третьего созыва заксобрания Пермской области (2001–2006 годы) и трех созывов заксобрания Пермского края (2006–2021 годы). В 2021 году пытался переизбраться в региональный парламент, но не прошел в новый созыв. В 2022 году господину Плюснину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СУ СКР по Пермскому краю, экс-депутат фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, хотя формально исполнением контракта занималась фирма его сына. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.