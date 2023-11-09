Использование искусственного интеллекта в сфере финансов поддержали 59% уральцев

Большинство жителей Урала (59%) поддерживают использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере финансовых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе уральского филиала банка ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным опроса, наиболее популярными задачами для ИИ в финансовой отрасли названы инвестиционное консультирование (30%), обслуживание банкоматов (24%), использование IT-технологий в заявках на финансовые продукты (21%), в документообороте (16%). Наименее популярными – продажа финансовых продуктов (9%), решение проблем клиентов (8%).

При этом каждый четвертый житель УрФО (26%) отрицательно относится к внедрению технологий ИИ в финансовой сфере. Еще 15% опрошенных затруднились ответить.

Опрос был проведен банками ВТБ и «Открытие» по репрезентативной выборке среди 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением больше 100 тыс. человек.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте