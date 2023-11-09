Житель Краснодара обвиняется в нападении на фельдшера «скорой»

Октябрьский райсуд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого нападении на женщину – фельдшера бригады скорой помощи, сообщают краевая прокуратура и следственное управление СКР по региону. За умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие установило, что 21 сентября текущего года мужчина находился во дворе многоквартирного дома в Краснодаре, он был сильно пьян и уснул, лежа на земле. Жильцы дома, беспокоясь о его состоянии, вызвали «скорую». Женщина – фельдшер начала оказывать мужчине помощь, но тот внезапно ударил ее по лицу. После этого жильцы дома и водитель «скорой» задержали дебошира.

Судебная экспертиза показала, что потерпевшей были причинены травмы, повлекшие легкий вред здоровью. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Анна Перова, Краснодар