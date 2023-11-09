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Коммерсантъ FM
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Как подать заявление в полицию

Как обратиться в полицию, правильно заполнить заявление и сколько его будут рассматривать — в справке «Ъ».

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В каких случаях нужно обращаться в полицию

Написать заявление в полицию имеет право потерпевший или очевидец преступления. Сообщить можно как об уголовном, так и об административном правонарушении. К первой группе, например, относятся кража, убийство, грабеж, похищение, вандализм и другие. Ко второй — шум в неположенное время, распитие алкогольных напитков в общественном месте, хулиганство и т. д.

Заявление может относиться не только к уже совершенному, но и готовящемуся преступлению. Не во всех случаях понятно, что именно является противоправным действием. В любом случае можно написать заявление, а представители правопорядка проведут проверку и при необходимости примут меры.

Если нет понимания, куда следует подать заявление (в прокуратуру, полицию, Следственный комитет), его можно направить в ближайшее отделение полиции.

Способы подачи заявления

Сообщить о преступлении можно письменно и устно. Обращение зафиксируют на бумаге и в электронном виде. Заявитель должен будет подписать документ.

Устные сообщения принимаются по телефону 02, 102 или 112. Все данные будут записаны дежурным, который примет решение о том, кого нужно направить на место преступления. О происшествии стоит рассказывать в подробностях и с учетом хронологического порядка событий. Желательно уточнить время происшествия и детали, которые помогут сотрудникам органов опознать правонарушителей. Правоохранители осмотрят место преступления, составят письменный акт и примут заявление. Обращающемуся следует проверить, корректно ли оно составлено, и оставить свою подпись. Если нет возможности позвонить, можно обратиться к ближайшему сотруднику полиции.

Написать заявление можно, посетив ближайшее отделение полиции. Его зарегистрирует дежурный сотрудник, присвоит личный номер и выдаст талон-уведомление. Регистрация заявителя и место жительства при этом не имеют значения. Согласно ст. 141 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме.

Что должно быть в заявлении:

— ФИО, должность руководителя подразделения полиции, куда подается заявление;

— полные данные заявителя — ФИО, дата рождения, адрес проживания, электронная почта, номер телефона (обязательно). Заявление с ложными или ошибочными данными могут счесть анонимным и не рассматривать;

— описание преступления (дата, место, время, обстоятельства), а также суть требований;

— пометка в конце: «Предупрежден(а) об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос»;

— дата и подпись заявителя.

Важно излагать факты в хронологическом порядке, не упуская детали: сколько было преступников и как они выглядели, размер ущерба, если он понятен. Если у правонарушения были свидетели, следует вписать их контакты. К заявлению можно приложить чеки, копии документов, подтверждающих право собственности, другие материалы. Если заявление составляется на конкретного человека, нужно указать его ФИО и место жительства.

Кроме того, письменное заявление можно подать онлайн, на официальном сайте МВД России или на сайте регионального управления. Проверку в любом случае будет проводить подразделение, на территории которого было совершено преступление. Регистрироваться на сайте не обязательно. Необходимо нажать на «Онлайн-сервисы» в шапке сайта, выбрать пункт «Прием обращений» и найти в списке нужное подразделение, прочитать появившееся сообщение, поставить галочку в окошке «С информацией ознакомлен» и нажать «Подать обращение».

После этого появится страница с полями, которые нужно заполнить, где можно приложить документы и другие необходимые материалы в электронном виде. В конце обращения заявитель, как и в бумажной версии, должен подтвердить, что предупрежден об ответственности за ложный донос.

Что делать после подачи заявления

Заявление рассматривается в течение трех суток с момента подачи в полицию. Если требуется дополнительная проверка, то срок могут продлить до 10 или 30 суток.

При личном визите в полицию стоит убедиться, что дежурный зарегистрировал заявление. Он должен выдать талон-уведомление. В нем указаны:

— регистрационный номер;

— звание и ФИО дежурного;

— наименование отдела полиции;

— адрес;

— номер служебного телефона;

— дата и время регистрации заявления;

— подпись сотрудника.

Заявителю нужно не забыть расписаться в корешке талона, который остается в участке. После того как заявление приняли, полицейский проверяет факты и принимает решение о возбуждении уголовного или административного дела, отказе в данной мере или о передаче документа в другие органы.

Если человек подал в полицию заявление с заведомо ложными сведениями о преступлении, он понесет уголовную или административную ответственность в виде штрафа, обязательных работ, ареста или лишения свободы. Степень наказания будет зависеть от того, указаны ли в доносе лица, обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, а также были ли сфальсифицированы доказательства.

При этом предположение о совершении преступления не будет считаться ложным сообщением, например, если человек обратился в полицию из-за подозрительной коробки на вокзале, которая может быть опасна. Даже если внутри не окажется ничего, правоохранители должны провести проверку.

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