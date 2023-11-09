«Зеленый день» в Сбере: время получать бонусы

В честь 182-го дня рождения Сбер подготовил подарки своим клиентам: они смогут получать повышенный кешбек до 80%, бонусы при оформлении кредитной карты, скидки до 70% и особые условия в сервисах компаний-партнеров. А среди активных пользователей, которые оплачивают покупки с помощью SberPay, проводится уникальный розыгрыш 100 млн бонусов «СберСпасибо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбера Фото: Пресс-служба Сбера

По словам председателя сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрия Солнцева, акция «Зеленый день» в честь дня рождения Сбера проходит в шестой раз, и в этом году она самая продолжительная: всеми выгодами акции можно пользоваться с 9 по 12 ноября. «Я работаю в компании с 2001 года и заметил, что если сначала ее дни рождения отмечались только сотрудниками, то сегодня мы дарим подарки всем нашим пользователям, которых у Сбера уже более ста миллионов», — сказал он.

Эволюция затронула не только подход к празднованию дней рождений, но и весь Сбер: сегодня это не только банк, а огромная структура, в которую входят звуковые Hi-Fi-стриминги, медицинские и образовательные компании, нейросетевые модели и умные устройства. В «Зеленый день» в большинстве из компаний пользователи смогут получить бонусы, подарки и повышенный кешбек. Еще больше возможностей доступно для подписчиков «СберПрайм» и «СберПрайм+»: для них «Зеленый день» начался уже 6 ноября, а размер выгоды существенно выше, чем у остальных участников. Так, при покупках в «Мегамаркете» бонусами вернется до 60% без подписки «Прайм» и до 80% с ней, а в «Самокате» с подпиской «Прайм» размер бонусов составит 25% от суммы заказа.

Для пользователей, оформивших подписку «Прайм+» и взявших кредит в период акции, бонусами вернется 4% от ставки, а для подписчиков «Прайма», оформивших детскую карту, кешбек бонусами составит 30%.

А 16 ноября среди всех участников бонусной программы «СберСпасибо», которые совершили минимум пять покупок на сумму от тысячи рублей, разыграют 100 млн бонусов: каждый победитель получит до миллиона бонусов! Все условия и предложения «Зеленого дня» можно посмотреть после авторизации в приложении или на сайте по Сбер ID. Ожидается, что в акции примут участие более 7 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбера Фото: Пресс-служба Сбера

Существенные кешбеки ждут и тех, кто решил купить собственные девайсы компании: в период акции 50% от их стоимости вернется в виде бонусов «СберСпасибо». Умные колонки SberBoom, ТВ-приставки SberBox и умные телевизоры, смарт-дисплей SberPortal и многое другое можно купить в онлайн-магазине и SberShop. Все они снабжены виртуальным ассистентом «Салют», который постоянно обучается и помогает клиентам экосистемы решить любые вопросы, найти и запустить нужный контент, управлять устройствами умного дома и совершать банковские операции.

«Нейросети быстро развиваются, и Сбер не остался в стороне: мы запустили собственную генеративную нейросетевую модель GigaChat, которая активно внедряется. Воспользоваться ею можно после авторизации в Сбер ID, — рассказал Дмитрий Солнцев. — Более того, мы сами используем сервис в своей работе. Так, более 70% кредитов бизнесу и более 80% кредитов частным лицам выдается с его помощью. Скажем так, это пока еще заменимый, но очень важный для нас помощник».

По словам Дмитрия Солнцева, сам он активно пользуется всеми преимуществами экосистемы: покупает авиабилеты за бонусы «СберСпасибо», ежедневно делает заказы в «Самокате», приобретает бытовую технику со скидками в «Мегамаркете». «После начисления бонусов я потрачу их на новогодние подарки близким, — пояснил он. —Покупать выгодно все: в каждой категории есть товары со специальными ценами и повышенными бонусами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбера Фото: Пресс-служба Сбера

В честь дня рождения команда сибирского филиала Сбера провела для журналистов роуд-тур и продемонстрировала всю линейку устройств в SberShop. Также они посетили центр сопровождения клиентских операций и новый современный офис, в котором приятно и удобно находиться и посетителям с детьми, и пожилым людям. Еще один пункт для посещения «Школа 21» — бесплатная школа программирования и «кузница» ИТ-кадров для Сбера, где можно научиться программированию и получить востребованную профессию. В Новосибирске кампус школы работает два года, сегодня в нем учатся более 900 человек, 100 из них уже трудоустроены в крупнейших компаниях региона.

«Чем дальше развивается Сбер, тем больше делает для своих клиентов. Наши продукты охватывают все больше категорий: есть предложения и для студентов, и для школьников, для малого, среднего и крупного бизнеса. И чем дальше, тем более индивидуальным и человекоцентричным становится наше взаимодействие», — подвел итоги Дмитрий Солнцев.

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