Грузооборот «Черноморской стивидорной компании» до 2028 года составит 4 млн тонн

Грузооборот Черноморской стивидорной компании (ЧСК) в порту Кавказ на период с 2023 по 2028 годы планируется на уровне 4,1 млн тонн в год. Сведения об этом размещены в материалах общественных обсуждений, опубликованных на портале Росэкостандарта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Перевалка злаковых культур составит 2,7 млн тонн в год, бобовых — до 150 тыс. тонн в год, кормовой технической серы — до 250 тыс. тонн в год, каменного угля — до 150 тыс. тонн, металлургического кокса — до 150 тыс. тонн.

«Все работы по перегрузке сыпучих и навалочных грузов в акватории морского порта Кавказ осуществляются согласно эксплуатационному регламенту, технологическим схемам, рабочим технологическим картам»,— говорится в материалах экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности.

В состав экипажей, задействованных на судах при перегрузке сыпучих грузов, входят 78 человек. Перегрузку будут проводить с морских и речных судов-привозчиков на суда-накопители «Бремен» или суда-отвозчики.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram