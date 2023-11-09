КамАЗ решил перенести размещение двухлетних облигаций на 5 млрд рублей

КамАЗ принял решение перенести размещение двухлетних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение объясняется техническими причинами. Срок переноса размещения облигаций не определен.

Сбор заявок на выпуск облигаций должен был пройти сегодня, 9 ноября, с 11:00 до 15:00. Ориентир ставки первого купона не превышал 15,25% годовых. Это соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,14% годовых, купоны квартальные.

"Ъ-Казань"