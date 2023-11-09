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обновлено 16:39

ПСБ окажет содействие развитию финансового образования в Удмуртии

ПСБ и ключевые вузы Удмуртской Республики договорились о взаимодействии в области образовательной деятельности.

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Фото: Предоставлено ПСБ

Фото предоставлены ПСБ

Фото предоставлены ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото предоставлены ПСБ

Фото предоставлены ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Фото: Предоставлено ПСБ

Фото предоставлены ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото предоставлены ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Соответствующие двусторонние соглашения Сергей Платонов, заместитель председателя ПСБ, подписал с Галиной Мерзляковой, ректором Удмуртского Государственного Университета, и Александром Губертом, исполняющим обязанности ректора Ижевского Государственного Технического Университета им. М.Т. Калашникова.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии системы высшего экономического образования и внедрении инновационных методик обучения студентов таких специальностей. Кроме того, соглашения предполагают организацию учебной и производственной практик, стажировки студентов, возможность их дальнейшего трудоустройства. В рамках сотрудничества также планируется осуществлять обмен специалистами и реализацию совместных проектов по развитию современных банковских технологий.

«ПСБ уделяет особое внимание поддержке высшего образования, понимая ценность инвестиций в будущих профессионалов в сфере экономики и финансов. Нам важно привлекать молодых талантливых специалистов, предоставляя им возможности для роста компетенций, это наш вклад не только в усиление команды ПСБ, но и в успешное развитие финансовых технологий в целом. Выпускники ведущих российских вузов уже делают карьеру в ПСБ. Уверен, подписанные сегодня соглашения откроют новые возможности и для студентов крупнейших центров высшего образования Удмуртии»,— отметил Сергей Платонов.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с ПСБ, которое станет основой для будущих совместных образовательных проектов. Уверен, что в конечном счете все это позволит нашему вузу еще более успешно формировать у студентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова столь необходимые в современном мире новые компетенции»,— рассказал Александр Губерт.

«Наши вузы готовят специалистов, формируя кадровый потенциал для развития региона. Одной из основных областей применения знаний, полученных в университете, традиционно является банковский сектор. Соглашение с ПСБ предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества по решению социальных и экономических задач в рамках комплексного развития учащейся молодежи. Взаимодействие с банком позволит студентам университета еще на этапе обучения получить прикладные навыки и опыт, которые помогут им в начале карьеры, в том числе усиливая команду ПСБ»,— прокомментировала Галина Мерзлякова.

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