В Ростове 11 сотрудников автосалонов будут судить за мошенничества с кредитами

В Первомайский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело о преступном сообществе, участники которого предположительно совершили 233 мошенничества с автокредитами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, которые работали в двух автосалонах в Ростове — «Ростов Автоцентр», расположенного на пр. Шолохова и «Модуль», расположенного на ул. Каширская, 8/5.

По версии следствия, с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года работники салонов мошенническим путем похитили более 57 млн руб. у 233 потерпевших. «Злоумышленники обманывали покупателей, желавших приобрести автомобили, сообщали ложные сведения о технических характеристиках и реальной стоимости транспортных средств, заставляли клиентов покупать машины в кредит по завышенным ценам»,— сообщала пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Расследование дела продолжалось несколько лет — информацию о том, что полицейские ищут потерпевших в результате мошеннических действий сотрудников указанных салонов, пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области распространяла в 2021 году.

Кристина Федичкина