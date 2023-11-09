Бывший краевой вице-премьер стала депутатом заксобрания

Избирательная комиссия Пермского края передала вакантный мандат депутата краевого заксобрания бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Татьяне Абдуллиной. Она зарегистрирована в качестве избранного депутата. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Абдуллина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Татьяна Абдуллина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпоже Абдуллиной достанется «плавающий» мандат, который стал вакантным после скоропостижный смерти 28 сентября депутата краевого парламента Александра Житникова. Избирательная комиссия приняла решение о передаче вакантного мандат, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России», согласованного президиумом генсовета партии.

Татьяна Абдуллина работала в правительстве края с 2012 года. Она возглавляла министерство социального развития, в 2017 году была назначена вице-премьером, курирующим социальную сферу. В ноябре 2020 года, при формировании нового состава правительства, госпожа Абдуллина покинула кабинет министров и была назначена общественным советником губернатора Дмитрия Махонина. Принимала участие в выборах в заксобрание 2021 года (по партийным спискам «Единой России», группа «Березниковская №15»), но не прошла в парламент.