Обустройство улицы Нуреева в Уфе обойдется в 18 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт на очередной этап строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и бульваром Давлеткильдеева с едиснвтенный участником закупки — ООО «Компания „Потенциал“», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 18,3 млн руб., его профинансирует городской бюджет. Конкурс проводился на дополнительные работы в рамках корректировки четвертого этапа первой очереди строительства.

Работы необходимо завершить до июня 2024 года. Подрядчик должен обустроить новую парковочную зону, тротуары, установить автопавильон. Он обязан дать гарантии от года до десяти лет на горизонтальную разметку, верхний и нижний слои покрытия, обочины, барьерное ограждение, земляное полотно и дорожные знаки.

ООО «Компания „Потенциал“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2026 года в Уфе. 80% в уставном капитале принадлежит Татьяне Матросовой, 20% — Вадиму Давлетшину. Выручка ООО в 2022 году равнялась 6,62 млрд руб., чистая прибыль — 41,98 млн руб. В текущем году компания заключила два госконтракта на общую сумму 298,77 млн руб.

Майя Иванова

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