В ЦБ рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в регионах Северо-Запада

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество поддельных купюр в Северо-Западном федеральном округе уменьшилось на 46%. Это разница между данными третьего квартала 2023 года и 2022 года. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Всего за указанный период времени в регионах Северо-Запада обнаружили и изъяли из обращения 363 поддельные банкноты и монеты. Чаще всего изготавливают купюры по 5000 рублей (обнаружено 238 фальшивых) и 1000 рублей (88 фальшивых). По сравнению с 2022 годом, количество подделок уменьшилось на 44% и 48% соответственно.

Число поддельных банкнот сильнее всего уменьшилось в Псковской (на 61%), Новгородской (на 56%) областях, Республике Карелия (на 52%) и Санкт-Петербурге (на 44%).

Больше всего фальшивых денег обнаружили в Северной столице — 285. Из них 186 — купюры по 5000 рублей, 70 — 1000 рублей, 14 — 2000 рублей, четыре — по 500 рублей, две — по 100 рублей и по одной в 200 и 50 рублей и семь монет.

Анастасия Захарова

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