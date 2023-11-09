Субъекты МСП в Удмуртии взяли льготных кредитов на 200 млн рублей за два месяца

По итогу сентября-октября 2023 года в Удмуртии региональной программой стимулирования кредитования Корпорации МСП воспользовались 12 предприятий. Они получили кредитов на сумму более 200 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, программа заключается в том, что банк-участник выдает субъектам малого и среднего предпринимательства кредиты по пониженным ставкам, а региональное министерство экономики из средств регионального бюджета субсидирует разницу. Участником такой программы является МСП Банк. В настоящее время он снизил ставки по экспресс-кредитам на 1 процентный пункт.