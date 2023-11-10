Город принял

Названия крупных мероприятий к 300-летию Перми («Город встреч» и «Ночь города») могут стать товарными знаками. Заявку на их регистрацию подала зампред регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина. Она объясняет это желанием защитить названия от «бесконтрольного тиражирования» и планирует передать права на товарные знаки Пермскому краю. Эксперты полагают, что, скорее всего, регистрация состоится, однако это будет носить, скорее, символический характер. В перспективах практического использования этих брендов эксперты сомневаются.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

Заместитель председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина подала заявку на регистрацию названий мероприятий к юбилею краевой столицы «Город встреч» и «Ночь города» в качестве товарных знаков. По данным сервиса Znakoved, заявки были поданы 21 августа. Один из собеседников «Ъ-Прикамье», знакомый с деятельностью орг­комитета, полагает, что после регистрации знаки могут использоваться при организации мероприятий в других городах. Сама же Наталья Галкина сообщила «Ъ-Прикамье», что после регистрации планирует передать права на них Пермскому краю. «Мероприятия, о которых идет речь, были разработаны творческим коллективом оргкомитета 300-летия Перми, они уникальны, созданы специально для этого юбилея и, очевидно, должны остаться достоянием города и региона, чтобы исключить бесконтрольное тиражирование этих названий и понижение того уровня качества исполнения, который был задан в Пермском крае»,— объяснила свое решение зампред оргкомитета «Пермь-300».

Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми с 17 июня по 26 августа. Он объединил 10 различных мероприятий, в том числе фестивали «Переработка», «Пермское море» и «Обряды-наряды», проекты «ПроЯвись», «Танцуй.Открывай» и «Ведем себя культурно».

Финальным мероприятием большого летнего фестиваля стало гала-шоу «Ночь города», в котором приняли участие более 300 артистов. Среди них Лев Лещенко, группа «Ленинград», DJ Smash и артисты Пермского театра оперы и балета. «Ночь города» собрала более 120 тыс. зрителей, еще 900 тыс. человек посмотрели трансля­цию шоу ВКонтакте. Режиссировал «Город встреч» и финальное гала-шоу известный фигурист, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, тренер и продюсер Илья Авербух.

Патентный поверенный РФ, руководитель компании Аgentznak Кирилл Логинов предполагает, что, скорее всего, заявки на регистрацию товарных знаков будут удовлетворены. «Единственное, что может препятствовать регистрации словесных обозначений „Город встреч“ и „Ночь города“, это выявление по базе данных тождественных или сходных зарегистрированных товарных знаков. Иных оснований для отказа нет»,— поясняет эксперт.

Передача прав на использование товарных знаков региону, по словам Кирилла Логинова, тоже возможна: «В случае положительного решения и получения свидетельства о регистрации правообладатель Наталья Галкина сможет по договору отчуждения передать исключительное право на товарные знаки любому лицу, в том числе предоставить исключительное право пользования по лицензионному договору».

При этом эксперт сомневается в эффективности регистрации наименований пермских мероприятий. «Как правило, товарные знаки регистрируются для ведения бизнеса. Теоретически, оргкомитет может в будущем попытаться коммерциализировать эти товарные знаки. Например, предоставить право использования этих названий пермским производителям для выпуска сувенирной продукции, кондитерских изделий и прочего. Но, в отличие от основного бренда „Пермь-300“, названия „Город встреч“ и „Ночь города“ не содержат привязки к нашему региону, и каким образом можно их использовать, не очень понятно»,— пояс­няет Кирилл Логинов.

Координатор проектов фонда «Новая коллекция», член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева полагает, что пока непонятно, будут ли зарегистрированные знаки использоваться в дальнейшем. «Скорее, это попытка закрепить авторство и, возможно, добавить символической ценности событиям юбилейной программы»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников