В Ленинградском районе Кубани строят новый ФАП

В хуторе Восточный Ленинградского района Кубани начали строить новый фельдшерско-акушерский пункт. Всего в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в разных районах края построили десять таких медучреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«Также строим офисы врача общей практики, в этом году предусмотрели 14 таких медицинских кабинетов»,— написал глава Кубани.

По словам господина Кондратьева, в ФАПах предусмотрены кабинет для приема терапевта и фельдшера, акушерский, процедурный, прививочный и другие кабинеты, все необходимое оборудование. Пациенты также смогут проходить лечение в дневном стационаре.

Вячеслав Рыжков

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