Reuters: на вооружении у «Хезболлы» есть ракеты «Яхонт» российского производства

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» имеет на вооружении противокорабельные ракеты П-800 «Яхонт» российского и советского производства, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, ракеты движение могло получить из Сирии, где бойцы «Хезболлы» с 2011 года воюют на стороне президента страны Башара Асада и правительственных войск. Когда именно ракеты были поставлены «Хезболле», не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета «Яхонт»

Фото: Boevaya mashina / Wikipedia Ракета «Яхонт»

Фото: Boevaya mashina / Wikipedia

Дальность действия ракет «Яхонт» может доходить до 300 км, что теоретически может позволить шиитскому ливанскому движению атаковать военные корабли США на Ближнем Востоке (ранее там было развернуто два американских авианосца).

Способности «Хезболлы» атаковать корабли значительно выросли с 2006 года, когда боевики впервые нанесли удар по морскому судну, рассказал один из источников Reuters. Тогда, в 2006 году, пострадал израильский военный корабль в Средиземном море. По словам источников агентства, у боевиков «есть "Яхонт", и, конечно, другие вещи, кроме него».

В самом движении «Хезболла» не комментируют возможное наличие у нее на вооружении ракет «Яхонт». Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в комментарии Telegram-каналу Shot, что Россия не осуществляет военно-техническое сотрудничество «с какими-либо организациями», а взаимодействует только с государствами.

Изготовитель ракет «Яхонт» — производственное объединение «Стрела» в Оренбурге. Высота полета ракеты на маршевом участке траектории — 14 км, при приближении к цели ракета снижается до 10-15 м. В маловысотном режиме, когда весь маршрут ракета летит на высоте около 15 м, дальность уменьшается до 120 км. «Яхонт» имеет автономную инерциальную систему управления и активную радиолокационную головку самонаведения. Длина ракеты — 8,6 м, диаметр — 0,67 м, стартовая масса — около 3 тонн.

Подробнее о возможном расширении конфликта на Ближнем Востоке читайте в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Александр Кислов