Нижегородские полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя

В Нижегородской области сотрудники полиции были вынуждены стрелять по колесам пьяному водителю, чтобы остановить его. Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД, внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ-21213, следовавший по дороге с минимальной скоростью.

Они решили остановить машину и проверить состояния водителя. Водитель не подчинился требованиям сотрудников ДПС, увеличили скорость и попытался скрыться, грубо нарушив при этом правила дорожного движения. В ходе преследования сотрудники полиции неоднократно требовали от водителя остановить транспортное средство и предупреждали, что будут применять оружие.

Правонарушитель продолжил попытки скрыться. Сотрудник ДПС произвели предупредительные выстрелы из табельного оружия в безопасном направлении. Водитель не останавливался и тогда было приято решение стрелять по колесам.

После задержания выяснилось, что водитель пьян. На него составлены административные протоколы за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, нарушение правил расположения транспортного средства на дороге и управление машиной без прав. Ему назначен административный арест на 7 суток.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии опьянения. С учетом уже имеющейся судимости, емуе может грозить до двух лет лишения свободы.

Андрей Репин