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обновлено 14:57

На пост главы Кизела претендуют четыре кандидата

Завершен прием документов от претендентов на должность главы Кизеловского городского округа. Как сообщает телеграм-канал «На местах», на конкурс заявились четыре участника: корреспондент газеты «Боевой путь» Олег Наумов, действующий глава округа Андрей Родыгин, его заместитель по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников и самозанятый Данил Галимов.

Конкурс-испытание кандидатов состоится 23 ноября. Избрать главу планируется на заседании местной думы 24 ноября.

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