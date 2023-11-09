В здании Дома молодежи в Краснодаре завершается капремонт

В Краснодаре продолжается реконструкция Дома молодежи. На объекте сейчас обустраивают фасад и сцену, сообщили в Telegram-канале департамента строительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На данный момент специалисты компании-подрядчика шпаклюют и грунтуют стены в кабинетах, в концертном зале и на фасаде здания. На третьем этаже рабочие клеят обои. Внутри здания продолжают обустраивать коммунальные сети. Для нового планшета сцены подготовили каркас.

Работы в здании завершены уже на 80%. Полностью реконструкцию планируют закончить в декабре.

Вячеслав Рыжков

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