Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по снесенному самострою в Сочи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав собственников квартир в сочинской многоэтажке. Как сообщает пресс-служба СКР, здание признали самостроем и снесли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Дом возводил индивидуальный предприниматель. В 2016 году объект незавершенного строительства суд признал самовольной постройкой. В 2020 году дом снесло ООО «ГарантСтрой». При этом пострадавшим дольщикам до сих пор не вернули деньги и не предоставили равнозначное жилье. Кроме того, застройщик, руководство ООО «ГарантСтрой» и виновные сотрудники мэрии к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Татьяна Ручкина

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