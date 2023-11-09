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Саратовский губернатор готов отдать почти 140 млн на льготы социального бизнеса

Ряд Саратовских организация могут на пять лет освободить от налога на имущество. Соответствующий законопроект в областную думу внес губернатор Роман Бусаргин.

Документ предполагает установить льготы для организаций, основной вид деятельности (ОКВЭД) которых «образование общее», «образование дополнительное детей и взрослых», «образование профессиональное среднее», «деятельность больничных организаций», «общая врачебная практика», «деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая», а также «деятельность спортивных объектов».

Предполагается, что налог не будут исчислять из имущества, которое ввели в эксплуатацию после 1 января 2021 года.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечается, что принятие документа обойдется региону в 138 млн руб. выпадающих доходов.

Никита Маркелов

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