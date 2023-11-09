Врачи-терапевты в Казани могут получать до 210 тысяч рублей

В Казани максимальная зарплата врачей-терапевтов в платных медклиниках достигает 210 тыс. руб. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Самая максимальная зарплата терапевтов в платных клиниках в РФ зафиксирована в Москве. Там она составляет 300 тыс. руб. В топ-3 городов также вошли Санкт-Петербург (260 тыс. руб.) и Екатеринбург (225 тыс.).

По уровню средних зарплат Казань вошла в топ-4 городов России. Здесь врачи-терапевты в среднем получают по 90 тыс. руб. Лидирует здесь Москва с 130 тыс. руб. Санкт-Петербург и Екатеринбург входят в топ-3.

"Ъ-Казань"