Жителя Челябинской области будут судить за хищения 17-летней давности

В Советский районный суд Челябинска направлено уголовное дело о хищении железнодорожных деталей на сумму более 7 млн руб. Обвиняемый скрывался от следствия более 17 лет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 55-летний местный житель вступил в сговор с охраной и сотрудниками склада Южно-Уральской железной дороги и локомотивного депо станции Курган. Вместе они совершили кражу запасных частей подвижного состава на сумму более 7 млн руб. в период с апреля 2003 года по май 2006-го.

Кроме того, в 2003 году челябинец украл более 1 млн руб. в Троицком рефрижераторном вагонном депо, воспользовавшись доверием сотрудников. Местному жителю предъявлено обвинение в четырех фактах хищения, три из которых совершены группой лиц по предварительному сговору.

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