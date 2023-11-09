Депутаты ЗСК поддержали 37 федеральных законопроектов

Депутаты Законодательного собрания Кубани на внеочередном заседании приняли два постановления — о положительных и об отрицательных отзывах на проекты федеральных законов. Из 45 рассмотренных документов кубанские парламентарии поддержали 37, сообщает пресс-служба ЗСК.

В числе одобренных законопроектов — изменения в Трудовой, Лесной, Земельный, Налоговый кодексы РФ, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в федеральные законы о мелиорации земель, о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей и др.

Так, депутаты поддержали изменения в Трудовой кодекс РФ, которые повышают уровень социальной защиты лиц, участвующих в СВО, и членов их семей. Также они одобрили поправки в ФЗ «Об организации местного самоуправления» по вопросу проведения схода граждан. Кроме того, они поддержали изменения, которые обязывают производителей лекарств увеличивать штраф в инструкции по применению.

«На сегодняшнее рассмотрение вынесен большой пакет проектов федеральных законов. Каждый из них — итог серьезного и кропотливого труда разработчиков. Взвешивались все "за" и "против", внимательно обсуждались перспективы правоприменительной практики»,— прокомментировал рассмотренные инициативы председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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