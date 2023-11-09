ООО «ЭкоСтройРесурс» не смогло доказать ограничение конкуренции на торгах

Арбитражный суд Самарской области поддержал позицию регионального УФАС по жалобе ООО «ЭкоСтройРесурс». Ранее региональный оператор по обращению с отходами обратил внимание антимонопольной службы на возможное ограничение конкуренции на торгах по ликвидации несанкционированных мусорных свалок в Большеглушицком районе. Однако контрольный орган не нашел нарушений. Об этом сообщает Самарское УФАС.

Предметом разбирательства стали торги с начальной ценой контракта более 14,5 млн руб. ООО «ЭкоСтройРесурс» сочло, что предъявленное заказчиком требование о наличии у исполнителя услуг лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности необоснованно ограничивает круг участников закупки.

Исходя из него, работу «должен выполнять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности», решили представители регоператора. Самарское УФАС проверило информацию и пришло к выводу, что «сбор, транспортирование, обезвреживание, размещение выступают последовательными стадиями в технологической цепочке услуг по обращению с отходами». Таким образом, требования конкурсной документации являются правомерными, установил контрольный орган.

Кроме того, на торги поступило семь заявок и шесть из них отвечали требованиям заказчика. А это «опровергает довод об ограничении конкуренции», отметили в УФАС. В ООО «ЭкоСтройРесурс» ситуацию не комментируют.

Ранее в отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Экостройресурс», самарского регионального оператора по обращению с ТКО, было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По данным следствия, в 2018 году регоператор создал ООО «Трансресурс», которое «умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по НДС по сделкам с четырьмя контрагентами» и завысило суммы расходов по сделкам с 18 организациями, индивидуальными предпринимателями и физлицами путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации. Материалы, по которым возбуждено дело, поступили в СК от налоговой службы.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Экостройресурс" загрузился уголовными делами».

Георгий Портнов