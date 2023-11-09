«Самый огненный матч выдали "Копенгаген" и "Манчестер Юнайтед"»

Второй день четвертого тура Лиги чемпионов не обошелся без сюрпризов. Самый результативный матч выдали «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Датский клуб одолел дома «красных дьяволов» со счетом 4:3. Также к неожиданностям можно отнести результат в Неаполе, где «Наполи» разошелся миром с берлинским клубом «Унион» (1:1). За развитием событий в матчах Лиги чемпионов следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Начался игровой вечер лихо: «Реал Сосьедад» с первых минут начал буквально разрывать «Бенфику». Представьте, за 26 минут баски забили португальскому клубу пять мячей, из которых арбитры засчитали три.

При этом хозяева еще и пенальти не реализовали. Казалось, этот матч завершится с каким-то нереальным счетом, но после перерыва «Реал Сосьедад» сбросил обороты, пропустил гол и выиграл — 3:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 78-й минуте, но результативными действиями вновь не отметился. Зачем тренерский штаб выпускает игрока, который не вписывается в схему игры команды, предположил футбольный аналитик Константин Клещев:

«Арсена Захаряна подпускают к основному составу, чтобы о нем не забыли. В случае чего его можно отдать в аренду, это тоже будет неплохим вариантом для Арсена. Но потенциал у игрока большой, и в Испании это прекрасно понимают».

Самый же огненный матч вечера выдали «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Здесь все переворачивалось несколько раз. Сначала казалось, что шансов у «Копенгагена» никаких. К 28-й минуте гости вели (2:0) и держали в руках нити игры. Все рухнуло на 42-й минуте, когда Маркус Рашфорд получил прямую красную карточку. После этого «Копенгаген» отыгрался еще до перерыва.

Правда, к первой половине встречи арбитр добавил 13 минут. Были остановки, к тому же на поле выбежал человек с флагом Палестины. Так что второй гол в первом тайме «Копенгаген» забивал на 9-й добавленной минуте.

Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» попробовал снова перевернуть игру и вышел вперед, также забив с пенальти. Но все-таки сказался невероятный настрой хозяев, да и тот факт, что «красные дьяволы» играли в меньшинстве, поспособствовал. Голы «Копенгагена» на 83-й и 87-й минутах отправили «Манчестер» на последнее место в турнирной таблице группы «А».

Стоит сказать, что судейство в той встрече не было безупречным. Очередной неоднозначный пенальти за попадание мяча в руку стал отдельной темой в студии «Матч ТВ». После встречи футбольный эксперт Игорь Шалимов высказывался по этому поводу весьма эмоционально и проводил параллели с чемпионатом России:

«На это невозможно смотреть. Вернемся в чемпионат России: Максиму Осипенко за руку не дают пенальти, а вот здесь дают! Опять приходят же все эти рекомендации и поправки на английском языке, может, переводчика другого какого-нибудь взять? Я уже не понимаю, что делать».

Еще одна сенсация наклевывалась в Мюнхене, где «Бавария» долго не могла забить «Галатасараю». Более того, даже пропустила первой, но VAR зафиксировал микроскопический офсайд. Свои, можно сказать, дежурные два мяча Гари Кейн забил лишь на 80-й и 86-й минутах.

Причем один гол «Галатасрай» смог отквитать. Но это вряд ли станет утешением для турецкого клуба, который провел очень хороший матч, но остался без очков. Впрочем, в группе «А» лишь «Бавария» обеспечила себе выход в play-off, остальные три команды будут сражаться за вторую путевку. Так что концовка группового этапа скучной не будет.

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