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Житель Удмуртии соврал о причине травмы и получил 1,7 млн рублей выплаты

В столице Удмуртии 52-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве в сфере страхования (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Установлено, что мужчина упал с лестницы и получил телесные повреждения, однако в больнице узнал, что в этот де день произошла дорожная авария с участием троллейбуса. Тогда он сообщил врачу, что травму получил в ДТП. После этого мужчина обратился в страховую компанию и получил 1,7 млн руб. выплаты.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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