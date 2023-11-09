Кубань с начала СВО направила 350 миллионов рублей на помощь военным

С начала специальной военной операции Краснодарский край направил 350 млн руб. для оказания помощи российским военным. Об этом, как сообщает пресс-служба ЗСК, заявил вице-спикер краевого парламента Николай Гриценко.

По его словам, для нужд различных подразделений Кубань передала более 92 тыс. предметов амуниции (бронежилеты, одежда, обувь), свыше 540 тыс. генераторов различной мощности, около 2,5 тыс. приборов ночного видения и тепловизоров, а также 223 автомобиля медицинской помощи повышенной проходимости. Кроме того, региональное отделение партии «Единая Россия» передало 4,5 тыс. тонн гуманитарной помощи жителям новых регионов России.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко рассказал, что кубанские парламентарии тесно поддерживают связь с Херсонской области и оперативно отзываются на просьбы главы местного правительства Андрея Алексеенко, который ранее был мэром Краснодара. Также депутаты активно взаимодействуют с волонтерскими организациями, всесторонне помогают родственникам военнослужащих, семьям мобилизованных и добровольцев.

«На Кубани действуют двенадцать законов Краснодарского края, устанавливающих меры поддержки ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Это получение субсидий на газификацию, внеочередное оказание медицинских услуг, получение бесплатной юридической помощи и многое другое»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер Законодательного собрания рассказал о намерениях наладить тесные отношения и деловые контакты между Краснодарским краем и новыми регионами РФ. Он напомнил, что на октябрьской сессии был утвержден проект о межпарламентском сотрудничестве между ЗСК и Народным советом ДНР.

«Наши два субъекта уже давно взаимодействуют. Установление межпарламентского сотрудничества станет еще одним закономерным шагом в процессе интеграции новых регионов в общественно-политическую и хозяйственно-экономическую системы Российской Федерации»,— отметил господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram