«Обвинения были предъявлены семи дилерам»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за что арт-дилер был отправлен в парижскую тюрьму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Bakkar / AP Фото: Mahmoud Bakkar / AP

Я рассказывал как-то, что в советской печати у меня в юности была любимая рубрика «Их нравы», где живописались ужасы западного образа жизни. Вот из этой рубрики сегодняшняя информация: Сероп Симонян, предполагаемый лидер вероятной группировки по торговле египетскими древностями, был арестован в Германии и переведен во Францию.

Предполагается, что 80-летний дилер стоит за продажей якобы контрабандных египетских древностей Музею Метрополитен в Нью-Йорке и Лувру Абу-Даби за общую сумму €60 млн. В прошлом году в результате уголовного расследования было конфисковано несколько предметов, в том числе золотой саркофаг и пять других предметов старины из Метрополитена. А также были предъявлены обвинения семи дилерам, коллекционерам и кураторам, в т ом числе таким высокопоставленным, как бывший директор Лувра Жан-Люк Мартинез.

Французские власти выдали ордер на арест Симоняна, что положило начало уголовному расследованию. Согласно легальным источникам, в сентябре ему было предъявлено обвинение в торговле людьми и отмывании денег, а затем, в ноябре, он был заключен в тюрьму в Париже. Симонян, однако, отрицает какие-либо правонарушения. Предметы старины, о которых идет речь, как он публично заявляет, были из его семейной коллекции. Большая часть была вывезена из Каира, где его семья работала дилерами, в 1970-е годы, когда торговля такого рода была разрешена. В последующие десятилетия они хранились в нескольких немецких музеях.

Робен Диб, директор гамбургской галереи Симоняна, также был переведен и обвинен в Париже за участие в продаже нескольких предметов старины в марте 2022 года. Диб утверждает, что он также невиновен. А еще и бывший научный директор Agence France Museums Жан-Франсуа Шарнье подозревается в получении взяток от нью-йоркского дилера Хишама Аутама, чья галерея Phoenix Ancient Art продала Лувру Абу-Даби восемь работ в период с 2008-го по 2015-й. В общем, это целая шайка.