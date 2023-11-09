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В Самаре открылся после капремонта памятник погибшим в локальных войнах

Мемориальный комплекс воинам, погибшим в локальных войнах, открылся в Самаре после капитального ремонта в четверг, 9 ноября. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«В рамках капитального ремонта были очищены скульптурные символы в виде свечей и памятные плиты из мрамора, проведена замена облицовочных элементов на постаменте, тротуарных дорожках центральной композиции и двух стенах, расположенных справа и слева от центральной композиции»,— говорится в сообщении.

В числе прочего подрядчик восстановил архитектурную подсветку. Целью капитального ремонта было сохранить изначальный вид и концепцию объекта.

Монумент установили в Самаре на площади Памяти в 2001 году. Инициаторами его установки выступили общественники, ветераны боевых действий и семьи погибших при выполнении воинского долга на территории других государств. Ранее объект подвергался нападению вандалов.

Георгий Портнов

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