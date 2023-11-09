Реконструкция склада в здании правительства Башкирии обойдется в 120 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии заключит контракт на проведение реконструкции склада, расположенного в здании дома правительства на улице Тукаева, 46. Начальная максимальная цена контракта составляет 120,6 млн руб. Подрядчика определят 29 ноября по результатам конкурса, следует из материалов госзакупки.

Работы необходимо выполнить в два этапа, первый из которых запланирован на весь 2024 год, второй — на период с 1 января по 20 декабря 2025 года.

В перечень работ входит строительство проезда и тротуара с бортовым камнем, устройство системы отопления, вентиляции, водоснабжения. Также подрядчик должен будет смонтировать сети связи, систему электроснабжения и автоматического пожаротушения, а также установить в металлическую шахту грузовой подъемник и благоустроить территорию.

Исполнитель должен будет подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, полученный во время выполнения работ.

Наталья Балыкова

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