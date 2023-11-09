В Уфе устанавливают причины смерти парня и девушки в гараже

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел 18-летней девушки и 20-летнего мужчины в гараже, оборудованном под сервис для ремонта и обслуживания автомобилей, на улице Нуриманова. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Тела молодых людей обнаружили работники сервиса 8 ноября. Погибшие накануне вечером оставались в гараже для химчистки автомобилей. По одной из версий, чтобы согреться, они могли завести двигатель, и задохнулись выхлопными газами.

Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

Майя Иванова

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