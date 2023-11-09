В Башкирии виновнику аварии, в которой погиб человек, огласили приговор

Иглинский межрайонный суд вынес приговор 54-летнему Ганияру Гаймалтдинову. Он был признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июне текущего года подсудимый, управляя автомобилем Hyundai Accent в состоянии алкогольного опьянения, ехал по дороге Уфа — Павловка. Превысив скорость, он выехал на обочину, где, задев дорожный знак, столкнулся с двумя электроопорами. В результате аварии пассажир погиб на месте.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на три года, а также взыскал 800 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте