Из прошлого в будущее: на «Камском кабеле» открыли капсулу времени, которой 50 лет

8 ноября на «Камском кабеле» состоялось историческое и торжественное событие – открыли письмо, заложенное сотрудниками предприятия здесь ровно 50 лет назад. В этот же день состоялась закладка новой капсулы времени.

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В 1973 году на предприятии состоялся слет передовиков производства, посвященный 250-летию города Перми. В этот день чествовали кабельщиков, досрочно выполнивших свои годовые социалистические обязательства. Письмо, предназначенное сотрудникам завода 2023 года, замуровали в стену рядом с центральным входом в здание заводоуправления.

8 ноября плита в стене была торжественно открыта. На мероприятие пришли ветераны завода и действующие сотрудники «Камского кабеля». Участие в церемонии принял и один из авторов письма в будущее Александр Павлович Мокрецов, проработавший на «Камкабеле» 43 года. Ветеран поделился воспоминаниями об участии в закладке письма и пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов. Помимо письма работникам 2023 года, капсула включала образцы кабеля в форме «царь-пушки» – одного из символов Перми.

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Соблюдая традиции предшественников, сотрудники «Камского кабеля» заложили новую капсулу времени – в нишу положили образцы продукции завода и письмо, которое через 20 лет прочтут будущие кабельщики.

«Трудно представить, каких достижений добьется "Камский кабель" к тому времени, когда наша капсула будет открыта, но мы знаем: опора на прочные традиции и преемственность поколений поможет нашей компании развиваться и преодолевать новые профессиональные вершины. Наши сотрудники отмечают: "Камский кабель" является стабильным и надежным местом работы, где хочется трудиться на результат и качество. Верим, что такая тенденция сохранится на долгие-долгие годы», – поделилась директор по персоналу ООО «Камский кабель» Елена Мизева.

Уже 66 лет «Камский кабель» является одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. В более чем полувековой истории компании есть немало фактов, которыми можно гордиться, но все их объединяют люди. Сегодня на предприятии работают около 3000 человек, которые вносят личный вклад в развитие компании, повышают эффективность производства и создают конкурентоспособную продукцию. Примечательно, что именно в год трехсотлетия Перми коллектив «Камского кабеля» был награжден памятным знаком за вклад в развитие своего города.

ООО «Камский кабель»