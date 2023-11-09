Сеть «Магнит» увеличит закупки продукции из Прикамья

В Перми прошла очередная торгово-закупочная встреча региональных производителей с федеральной сетью магазинов «Магнит». Представители ритейлера ознакомились с ассортиментом продукции, которую готовы поставлять компании Пермского края, и рассказали о возможностях ее реализации на полках своих супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Торгово-закупочная сессия организована краевым минпромторгом и Пермской торгово-промышленной палатой в рамках проекта «Покупай пермское». «Основной целью таких мероприятий является продвижение продукции местных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Предприниматели Пермского края напрямую общаются с представителями ритейла, чтобы получить ответы на ключевые для себя вопросы, уточнить условия сотрудничества и поставок, требования к товарам, проводят дегустации и сразу же получают обратную связь», – рассказал замглавы краевого минпромторга Владислав Тонков.

Свою продукцию для федерального ритейлера представили «Агрофирма «Усадьба», «Очерский завод напитков», «Кондитерская фабрика «Пермская», «ПКФ «Благодать», «Пикон», «Компания Кумир», «ГЮМРАН», «Луч», «Радуга», «Уральские бобры», Sublimera, «Славянский Вкус», «ПК «Уралтекс», «Ваша Выгода», «Промышленная группа «Линрог», «СПК «Мясница», «НВР» и другие – всего 29.

«Пермский край в Уральском округе «Магнита» является одним из лидеров по представленности продукции локальных производителей на полке. Доля местной продукции на полке уже приближается к 16%, и есть все возможности для дальнейшего роста. Сейчас «Магнит» сотрудничает более чем с 80 пермскими производителями и с начала 2023 года мы заключили 6 новых контрактов. Мы всегда стремимся предоставить покупателю доступ к наиболее широкому ассортименту любимых местных продуктов, и готовы двигаться в этом направлении вместе с пермскими производителями», – отметила директор департамента по категорийному менеджменту Уральского округа компании «Магнит» Кристина Аветян.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что сектор малого и среднего предпринимательства – крупный работодатель, в нем занято порядка трети всех жителей края трудоспособного возраста. «Мы заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес развивался, наращивая собственную прибыль, пополняя доходы региона и поддерживая социальную стабильность в крае. В условиях санкций, введенных против России, нам необходимо быть в постоянном прямом диалоге с предпринимателями и оперативно реагировать на их проблемы», – заявил глава региона.