Фестиваль медиаискусства Intervals пройдет весной 2024 года

Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде 27 апреля – 5 мая 2024 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Никитин отметил, что фестиваль будет идти дольше обычного, в программе запланировано больше концертов и аудиовизуальных представлений. «При этом Intervals станет одним из первых крупных мероприятий в рамках “Культурной столицы года”»,— написал губернатор.

В 2023 году шестой по счету медиафестиваль прошел 25-27 августа. Intervals проводится с 2017 года.

Владимир Зубарев