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Фестиваль медиаискусства Intervals пройдет весной 2024 года

Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде 27 апреля – 5 мая 2024 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Никитин отметил, что фестиваль будет идти дольше обычного, в программе запланировано больше концертов и аудиовизуальных представлений. «При этом Intervals станет одним из первых крупных мероприятий в рамках “Культурной столицы года”»,— написал губернатор.

В 2023 году шестой по счету медиафестиваль прошел 25-27 августа. Intervals проводится с 2017 года.

Владимир Зубарев

Фотогалерея

Как прошел фестиваль Intervals в 2023 году

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Работник компании DreamLaser настраивает оборудование в здании хорового училища

Работник компании DreamLaser настраивает оборудование в здании хорового училища

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Подготовка инсталляции на площадке &quot;Цех&quot;

Подготовка инсталляции на площадке "Цех"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Работники компании DreamLaser ведут подготовительные работы

Работники компании DreamLaser ведут подготовительные работы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Разгрузка оборудования на площадке &quot;Горадром&quot;

Разгрузка оборудования на площадке "Горадром"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Склад оборудования для световых шоу

Склад оборудования для световых шоу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Лазерное шоу в здании фильтровальной станции

Лазерное шоу в здании фильтровальной станции

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссерский пульт на площадке &quot;Цех&quot;

Режиссерский пульт на площадке "Цех"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проекция на часы у здания Госбанка и голуби

Проекция на часы у здания Госбанка и голуби

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Монтаж инсталляции с LED-дисплеями на площадке &quot;Цех&quot;

Монтаж инсталляции с LED-дисплеями на площадке "Цех"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка снимает смартфоном инсталляцию на фасаде зала &quot;Юпитер&quot;

Девушка снимает смартфоном инсталляцию на фасаде зала "Юпитер"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Очередь зрителей в парке Стрелка

Очередь зрителей в парке Стрелка

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители шоу в пакгаузе на Стрелке

Зрители шоу в пакгаузе на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители шоу на Большой Покровке

Зрители шоу на Большой Покровке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Зеркальный винт в сквере факультета журналистики ННГУ

Зеркальный винт в сквере факультета журналистики ННГУ

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка смотрит шоу, сидя под деревом

Девушка смотрит шоу, сидя под деревом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проекция световых композиций на фасаде центра &quot;Маяк&quot;

Проекция световых композиций на фасаде центра "Маяк"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Места для зрителей на набережной перед &quot;Маяком&quot;

Места для зрителей на набережной перед "Маяком"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Очередь желающих посмотреть шоу в пакгаузе

Очередь желающих посмотреть шоу в пакгаузе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световое шоу в пакгаузе на Стрелке

Световое шоу в пакгаузе на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка фотографирует луч лазера на своей руке

Девушка фотографирует луч лазера на своей руке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Молодая пара смотрит инсталляцию на фасаде Театра Кукол

Молодая пара смотрит инсталляцию на фасаде Театра Кукол

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Лазерная иллюминация строительной площадки Ледовой арены

Лазерная иллюминация строительной площадки Ледовой арены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
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Работник компании DreamLaser настраивает оборудование в здании хорового училища

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Подготовка инсталляции на площадке "Цех"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Работники компании DreamLaser ведут подготовительные работы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Разгрузка оборудования на площадке "Горадром"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Склад оборудования для световых шоу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Лазерное шоу в здании фильтровальной станции

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссерский пульт на площадке "Цех"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проекция на часы у здания Госбанка и голуби

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Монтаж инсталляции с LED-дисплеями на площадке "Цех"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка снимает смартфоном инсталляцию на фасаде зала "Юпитер"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Очередь зрителей в парке Стрелка

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители шоу в пакгаузе на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители шоу на Большой Покровке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Зеркальный винт в сквере факультета журналистики ННГУ

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка смотрит шоу, сидя под деревом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проекция световых композиций на фасаде центра "Маяк"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Места для зрителей на набережной перед "Маяком"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Очередь желающих посмотреть шоу в пакгаузе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световое шоу в пакгаузе на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка фотографирует луч лазера на своей руке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Молодая пара смотрит инсталляцию на фасаде Театра Кукол

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Лазерная иллюминация строительной площадки Ледовой арены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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