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Краснодарца при заказе мебели обманули на 2,3 млн рублей

В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Фигурант обманул потерпевшего на 2,3 млн руб., когда тот заказал у злоумышленника мебель, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По информации ведомства, потерпевший передал мастеру по изготовлению мебели 2,2 млн руб. за выполнение заказа, а затем дал в долг еще 100 тыс. руб. После этого, как заявили в УМВД, фигурант перестал выходить на связь и заказ не выполнил.

В совершении преступления подозревают 43-летнего краснодарца. Его задержали на одной из улиц города. Деньги, как выяснили правоохранители, фигурант потратил на закрытие своих долгов.

Вячеслав Рыжков

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