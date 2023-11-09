В октябре аренда однокомнатных квартир в Краснодаре подорожала на 10%

В октябре стоимость аренды «однушек» в Краснодаре увеличилась на 10,3%, до 24,5 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в столице Кубани снизилась на 1,9%, до 29,1 тыс. руб. Снять «трешку» в Краснодаре в среднем можно за 41,6 тыс. руб., что на 2,6% больше, чем в сентябре.

В Сочи стоимость аренды снизилась на все квартиры. Однокомнатные стали дешевле на 13,1% (34,6 тыс. руб.), двухкомнатные — на 7,6% (47 тыс. руб.), трехкомнатные — на 3,4% (58,6 тыс. руб.).

В Севастополе стоимость аренды жилья снизилась незначительно: «однушки» — на 1,1%, до 22,1 тыс. руб., «двушки» — на 1,6%, до 28,3 тыс. руб., «трешки» — на 2,1%, до 37,3 тыс. руб.

В Симферополе аренда однокомнатного жилья подорожала на 10,2%, до 25,4 тыс. руб. Стоимость аренды «двушки» увеличилась на 4,7%, до 31,4 тыс. руб., «трешки» — на 0,2%, до 36 тыс. руб.

По России за весь III квартал 2023 года аренда квартир подорожала в среднем на 3%, при этом за один октябрь она выросла в цене на 6%. По стране снять однокомнатную квартиру сейчас можно за 20 тыс. руб., что на 7% больше, чем в сентябре. Аренда квартир с двумя комнатами выросла в цене на 5,9%, до 26,1 тыс. руб., с тремя — на 4,5%, до 33 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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