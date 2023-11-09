Многодетным семьям Краснодара выделили почти 2,5 тысячи участков

С 2011 года многодетным семьям Краснодара выделили почти 2,5 тыс. участков в пригороде — поселках Лазурном и Пригородном, хуторах Новом, Копанском и Октябрьском, а также в станице Старокорсунской. Власти города обсудили с представителями семей вопрос строительства инженерных сетей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава краевой столицы Евгений Наумов отметил, что все районы, где семьям дали участки, обеспечивают коммунальными сетями, дорогами, соцобъектами и другой необходимой инфраструктурой. Мэр заявил, что работы впереди еще много, однако ему важны взаимопонимание и вовлеченность в вопрос всех сторон.

По словам председателя гордумы Краснодара Веры Галушко, главной проблемой являются дороги к выделенным многодетным семьям участкам. Парламентарий заявила, что единственная возможность построить их — получить краевые субсидии.

Во всех пригородных населенных пунктах, где многодетные семьи получили участки, строятся или будут строиться социальные объекты. Некоторые участки уже газифицировали, к другим сети подведут в будущем. Частично поселки обеспечены водо- и энергоснабжением.

Вячеслав Рыжков

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