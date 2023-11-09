Пермский иерей требует закрыть эзотерическую мастерскую «Две метлы»

Настоятель прихода собора Во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла иерей Сергей Кармашев призвал закрыть эзотерическую мастерскую «Две метлы». «С 10 по 12 октября в центре Перми, в заведении “Две метлы”, проводят шабаш. Давайте проголосуем за его закрытие. В прошлом году благодаря всем вам удалось это сделать. Подпишите петицию и поделитесь ею с друзьями»,— написал господин Кармашев. Петиция размещена на странице собора Во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

«Две метлы» не в первый раз вызывает гнев православных активистов. В октябре 2022 года молодой человек попытался напасть на мастерскую магии «Две метлы». С собой у него была бутылка с горючей смесью и предмет, похожий на пистолет. Злоумышленник был задержан полицейскими. Нападение произошло после того, как главный редактор и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников потребовал от властей запретить «Фестиваль магии», проведение которого анонсировал с 28 по 30 октября коллектив мастерской. Против мероприятия выступили и представители так называемого движения «Зов народа», которые позиционируют себя как возродители традиций, культуры, нравственности и «духовных скреп» России. После этого сотрудники мастерской стали получать угрозы. От проведения мероприятия организаторы тогда решили отказаться.