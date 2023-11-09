На Ставрополье заключенные ИК № 4 УФСИН наладили выпуск остановочных павильонов

Заключенные исправительной колонии № 4 УФСИН произвели автобусные остановки для нужд Благодарненского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

«На этом виде производства в колонии работают опытные работники, специализирующиеся на металлообработке. Они успешно справляются с поставленными задачами, ориентируются на особенности конструкции заказчиков и справляются с работой своевременно»,— цитирует пресс-служба слова начальника ИК-4 УФСИН РФ по Ставропольскому краю Наурби Бекмухамбетова.

Анастасия Назарова