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На Ставрополье заключенные ИК № 4 УФСИН наладили выпуск остановочных павильонов

Заключенные исправительной колонии № 4 УФСИН произвели автобусные остановки для нужд Благодарненского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН Ставропольского края.

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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

«На этом виде производства в колонии работают опытные работники, специализирующиеся на металлообработке. Они успешно справляются с поставленными задачами, ориентируются на особенности конструкции заказчиков и справляются с работой своевременно»,— цитирует пресс-служба слова начальника ИК-4 УФСИН РФ по Ставропольскому краю Наурби Бекмухамбетова.

Анастасия Назарова

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